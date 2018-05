SV-Reform: 30 Prozent weniger Posten in Verwaltung

Viele Stellen werden nicht mehr benötigt

Experten haben bereits aufgezeigt, dass sich die Einsparungen durch die Fusion erst in einigen Jahren zeigen würden. Das bestätigen nun auch die Berechnungen der Regierung. Die Koalition geht davon aus, dass die aktuelle Reform bis zum Jahr 2023 eine Milliarde Euro an Einsparungen bringen wird. Unter anderem, wegen der Nicht-Nachbesetzung von Verwaltungsmitarbeitern, die in Pension gehen. „Es wird niemand gekündigt“, verspricht die Regierung. Aber viele Stellen werden durch die Fusion schlicht nicht mehr benötigt, so heißt es. Derzeit gibt es in den Sozialversicherungen insgesamt 18.000 Beschäftigte auf der Verwaltungsebene. In den ersten drei Jahren soll zehn Prozent eingespart werden, in den nächsten zehn Jahren dann 30 Prozent.