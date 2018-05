DTM: Heftiger Crash! Rast sorgt für Schrecksekunde

Der Crash ereignete sich in Minute 17 des Rennens. Zu diesem Zeitpunkt des Rennens lag Österreichs DTM-Star Lucas Auer in Führung. Sein Landsmann Philipp Eng rangierte auf Rang drei. Das Rennen wurde rund 20 Minuten nach Rasts Unfall neu gestartet. Am Ende landete Eng auf Platz drei, Auer wurde Vierter.