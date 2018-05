Neuer-Comeback frühestens gegen Österreich

Die Bayern spielen am Samstag noch gegen Stuttgart sowie im Pokalendspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Woche später. Neuer hat seit September 2017 nach einem Mittelfußbruch kein Spiel mehr bestritten. Bundestrainer Joachim Löw nominiert am Dienstag seinen vorläufigen Kader für das WM-Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland. Ein Comeback des Torhüters noch davor ist für Löw keine Bedingung für dessen Berücksichtigung.