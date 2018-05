Der große Kampf um Marco Rose hat begonnen

Das Europa-League-Halbfinale erreicht, den Meistertitel in der Tasche (siehe Video oben) - folgt zum Drüberstreuen am Mittwoch in Klagenfurt gegen Sturm noch der Cup-Triumph? Salzburg steuert entschlossen der erfolgreichsten Spielzeit der Vereinsgeschichte entgegen. In der „Jahrhundertsaison“ 1993/94 hatte es bei Vorgänger Austria Salzburg neben Klubtitel eins und dem Finaleinzug im UEFA-Cup im Pokal „nur“ fürs Achtelfinale gereicht.