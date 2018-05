Drama bei Hunderettung: Ex-Motocross-Champion tot

Geboers holte in seiner Karriere in drei verschiedenen Klassen den Motocross-WM-Titel: Zwei in der 125er-Kategorie (1982/1983), einen in der 250er-Kategorie (1987) und zwei in der 500er-Klasse (1998/1990). Im Alter von 28 Jahren trat der belgische Sportler des Jahres (1988) nach seinem letzten Titelgewinn zurück.