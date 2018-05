West Ham macht wichtigen Schritt zum Klassenerhalt

West Ham United spielt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Saison in der Premier League. Der Tabellen-15. gewann am Samstag bei Leicester City 2:0 und verbesserte sich auf 38 Punkte. Marko Arnautovic, der einmal an die Latte schoss, war bis zur 79. Minute im Einsatz. Beim Heimteam spielte Christian Fuchs durch, Aleksandar Dragovic wurde in der 46. Minute eingetauscht.