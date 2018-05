100-Punkte-Marke für PSG nicht mehr möglich

Wie am vergangenen Sonntag hat sich Frankreichs Meister Paris Saint-Germain am Freitag mit einem 2:2-Remis begnügen müssen. Beim Gastspiel bei Amiens in der 36. Runde traf Moussa Konate (47., 80.) zweimal für das Heimteam, Edinson Cavani (26.) und Christopher Nkunku (64.) waren für die Hauptstädter erfolgreich, die weiter auf ihren Topstar Neymar verzichten müssen.