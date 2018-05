Ehrenmord: Afghane wird als Erwachsener angeklagt

25 Messerstiche

Mindestens 25-mal hatte der Afghane laut Anklage Mitte September 2017 auf seine Schwester Bakhti - sie hatte sich als 14 Jahre alt ausgegeben, dürfte laut Obduktionsergebnis aber bereits 17 oder 18 Jahre alt gewesen sein, als sie starb - eingestochen, nachdem er sie an der U-Bahn-Station Reumannplatz am Weg zur Schule abgepasst hatte. In einem Innenhof in der Puchsbaumgasse zog Hikmatullah S. ein Kampfmesser und tötete die junge Frau. Das Motiv laut Anklage: Die Getötete hätte „nach Ansicht des Angeklagten die Familienehre befleckt“.