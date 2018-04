Verrückter Jubel: Salah „büßt“, Firmino flippt aus

Es handelt sich dabei um keine Fotomontage. Während Salah sich nach seinem zweiten Treffer geradezu schuldig zeigt, und mit erhobenen Händen „büßt“, rastet Kumpel Firmino völlig aus, jubelt mit einem eingesprungenen Kung-Fu-Kick in die Luft. Es herrscht völliger Ausnahmezustand an der Anfield Road - in jeder Hinsicht.