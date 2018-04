Röcher: Darts-Fan glaubt fix an den großen Wurf

Darts-Fan Röcher glaubt weiter an den großen Wurf in dieser Saison - und auch daran, dass er (trotz Gerüchten, die ihn nach Nürnberg oder Düsseldorf schicken) weiter im schwarz-weißen Dress aufzeigen wird. „Ich geh schon davon aus, dass ich auch nächste Saison noch in Graz bin.“ Wohltuende Worte in Zeiten, in denen immer ein Total-Umbruch vorhergesagt wird ...