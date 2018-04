Auch Maradona flippt aus nach Napolis Sensation!

Das Titelrennen der italienischen Fußball-Serie-A ist vorerst weiter offen. SSC Napoli rückte mit dem 1:0-Auswärtssieg am Sonntag gegen Juventus Turin bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran. Dieser hat das vermeintlich schwierigere Restprogramm. Kein Grund für überschwängliche Euphorie, meinte Napoli-Coach Maurizio Sarri. Ein Rat, den viele nicht befolgten. In Neapel herrschte in der Nacht von Sonntag auf Montag Ausnahmezustand (im Video).