Datenschutzverordnung: WhatsApp bald ab 16 Jahren?

Die neuen Datenschutzregeln in der EU treten am 25. Mai in Kraft und sorgen für eine deutliche Verschärfung der Datenschutzbestimmungen für Unternehmen, staatliche und nichtstaatliche Organisationen. Wie der meist gut informierte WhatsApp-Betablog WABetaInfo meldet, könnten die neuen Regeln aber auch Auswirkungen auf die WhatsApp-AGB haben.