Austrias Letsch: „Peinlich! Das geht so nicht“

Djuricin: „Gibt viel Selbstvertrauen!“

Letschs grün-weißes Pendant, Groan Djuricin, wirkte nach dem Spiel entspannt - kein Wunder, vierter Sieg in Serie, dritter Sieg im fünften Saison-Derby. „Das gibt für die kommenden Aufgaben viel Selbstvertrauen. Aber wir dürfen nicht in zu starke Euphorie verfallen, es warten schwer Aufgaben auf uns. Etwa schon am kommenden Mittwoch das Cup-Halbfinale bei Sturm in Graz. Wieder ein wegweisendes Spiel für Grün-Weiß.