Brasilien atmet auf: Neymar fit für die WM!

Brasilien atmet auf. Superstar Neymar hat sich erstmals seit seiner Fußoperation vor sechs Wochen wieder in der Öffentlichkeit gezeigt - an der Seite seiner Freundin Bruna Marquezine bei einer Gala in Sao Paulo. Der Superstar verkündete, er mache gute Fortschritte, es fehle nur noch ein Monat. Mit Blick auf die WM im Juni können die Brasilianer aufatmen.