Hammer-Duell im Halbfinale! Bayern kracht auf Real

Der FC Bayern München bekommt es im Halbfinale der Champions League wieder einmal mit Real Madrid zu tun! Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Partien werden am 24./25. April und 1./2. Mai ausgetragen, die Bayern haben zunächst Heimrecht. Das Finale steigt am 26. Mai in Kiew. Im anderen Halbfinale kommt es zum Duell zwischen Liverpool und AS Roma.