Austria am Erfolgsweg, aber mit Handicap ins Derby

Vier aus fünf lautete die Bilanz von Thomas Letsch als Chefcoach der Wiener Austria. 12 von 15 möglichen Zählern haben die Violetten in der noch kurzen Amtszeit unter dem Deutschen geholt und damit die Chance auf die Teilnahme am internationalen Geschäft aufrecht gehalten. Das 2:0 bei Sturm Graz gibt der Austria Hoffnung, die Admira ließ unterdessen mit ihrem Erfolg in Altach nicht nach.