Innsbruck und Hartberg derzeit eine andere Liga

Ein Geschenk von FAC-Goalie Martin Fraisl war für die Innsbrucker die halbe Miete für den siebenten Sieg in Folge. Nach einem nicht sonderlich platzierten Weitschuss von Florian Rieder ließ der Torhüter den Ball aus, Stefan Rakowitz staubte in der 62. Minute ab. Innsbruck versuchte gleich nachzusetzen, und in der 83. Minute durfte Dimitry Imbongo tatsächlich sein erstes Ligator für die ersatzgeschwächten Tiroler bejubeln.In der ersten Hälfte hatte Imbongo noch eine Großchance vergeben. Nachdem sich Fraisl schon in der 27. Minute nicht glücklich angestellt hatte, verfehlte der Stürmer das Gehäuse. Auf der Gegenseite vergab Albin Gashi die beste Gelegenheit der Floridsdorfer, die zum fünften Mal in Folge als Verlierer vom Platz gingen.