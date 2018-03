Testspiel-Blamage: Vogel ärgert sich über Gegner!

Ärgern musste sich Vogel auch über die seiner Meinung nach harte Gangart des Gegners. So zog sich Marvin Potzmann eine Fußprellung zu und ist für das Auswärtsspiel in St. Pölten am Samstag fraglich. „Der Gegner hat zum Teil über der Grenze agiert. Ich bin froh, dass wir nur einen Verletzten haben“, erklärte Vogel. Seine Mannschaft habe die Aufgabe ein wenig unterschätzt, sei nach dem Vormittags-Training aber auch müde gewesen.