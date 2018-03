Als ob nichts wäre - Goalie bringt Netz zum Lachen

Unglaubliche, fast schon Oscar-reife Szene in Äthiopien, wo in der heimischen Premier League Welwalo Adigrat und Fasil Kenema aufeinandertreffen. Das Spiel plätschert dahin, die Heimmanschaft spielt schon auf die Zeit und just in diesem Moment geschieht Zewedu Mesfin, dem Torhüter von Welwalo Adigrat ein Missgeschick: Er wirft den Ball ins eigene Tor. Dann tut er so, als ob nichts passiert wäre. Fasil Kenema gewann das Spiel mit diesem Tor 1:0. Großes Kino.