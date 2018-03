6:1-Gala! Spanien schießt Argentinien vom Platz

Spaniens Nationalmannschaft präsentiert sich keine drei Monate vor dem Startschuss in die WM-Endrunde in bestechender Form. Der Weltmeister von 2010 deklassierte den regierenden Vizeweltmeister Argentinien am Dienstag in Madrid mit einem 6:1-Heimerfolg. Real Madrids Isco erzielte drei Tore für die Hausherren. Bei Argentinien kam Lionel Messi erneut nicht zum Einsatz.