Opposition sauer: „Neutralität kein Argument“

Australische Regierung erwägt Boykott der Fußball-WM

Die britische Premierministerin Theresa May kündigte ihrem Sprecher zufolge an, dass es auch eine längerfristige Antwort Großbritanniens geben müsse. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern. Australien schloss sich anderen westlichen Staaten an und wies zwei russische Diplomaten aus. Die Regierung in Canberra erwägt zudem einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in diesem Jahr. Auch Island kündigte an, keine Funktionäre zu dem Wettkampf zu schicken.