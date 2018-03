Kvilitaia-Tor für Georgien, Chile besiegt Schweden

Für die WM-Teilnehmer Schweden und Südkorea hat es am Samstagabend keinen Grund zum Jubeln gegeben. Die Schweden mussten sich in Solna Chile hauchdünn 1:2 geschlagen geben. Südkorea unterlag mit dem selben Resultat auswärts in Belfast Nordirland. Auch Salzburgs in Topform befindlicher Stürmer Hwang Hee-chan, der ab Minute 62 spielte, konnte die Niederlage nicht verhindern. Über ein Erfolgserlebnis durfte sich Rapid-Stürmer Giorgi Kvilitaia freuen.