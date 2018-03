Englands Nationaltorhüter: Vom Milchmann zur Nr. 1

Viele hätten da aufgegeben, nicht aber Nick Pope. Er spielte in der 2. Mannschaft von Bury weiter. Mit 18 fing er an, an der West-Suffolk College zu studieren spielte aber nebenbei noch Fußball in der 7. Spielklasse. Und er merkte, dass das Geld knapp wird. Da versuchte er etwas dazuverdienen. Und zwar als Milchmann in seiner Heimatstadt Soham. Da musste er Frühschichten schieben, um vier Uhr am Morgen ging es schon los. „Gut bezahlt war der Job nicht“- meinte Pope.