Sturm-Amateure spielen bei Aufstieg in Gratkorn

Der FC Gratkorn spielte von 2004 bis 2011 in der Ersten Liga, schlitterte 2013 aber in den Konkurs und spielt aktuell in der steirischen Oberliga. Die Sturm Graz Amateure befinden sich derzeit auf dem dritten Platz der Regionalliga Mitte, der voraussichtlich für den Aufstieg in die neue 16er-Liga reicht.