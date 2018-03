Aktuelle Wohntrends für das Schlafzimmer

Farbenspiele

Rot ist als Wohn-Farbe zwar im stark Aufwind, passt aber so gar nicht ins Schlafzimmer. Hier sind eher kühlere Töne angesagt. Blau und Grün wären aus farbpsychologischer Sicht ideal, diese Farben tragen zu einer entspannten, beruhigenden Grundstimmung bei. Auch Violett ist geeignet, zählt es doch zur Palette der dunkleren Töne. Da trifft es sich gut, dass „Ultraviolett“ zur Farbe des Jahres 2018 gewählt wurde. Das geht schon in eine ziemlich feminine Richtung – ist aber noch gar nichts gegen Rosa, das es mittlerweile auch in so manches Schlafzimmer geschafft hat. In augenzwinkernder Anspielung aufs gute alte Mädchenzimmer.