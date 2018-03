Seisenbachers Asylantrag in der Ukraine abgelehnt?

Neues zur Causa Seisenbacher: Es gibt Hinweise darauf, dass der Asylantrag Peter Seisenbachers in der Ukraine abgelehnt wurde. Denn das Kiewer Verwaltungsgericht wird sich am 20. März mit einem Einspruch des österreichischen Ex-Judokas beschäftigen, das jener am 26. Februar gegen eine bisher unbekannte Anordnung der Migrationsbehörde - möglicherweise der negative Asylbescheid - eingelegt hat. Die heimische Justiz will Seisenbacher wegen Sexualdelikten mit Minderjährigen den Prozess machen. In der Ukraine wären die Fälle bereits verjährt.