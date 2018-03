Dreister Betrüger richtet 500.000 Euro Schaden an

2013 hatte alles begonnen: In einem Hotel im Bezirk Güssing feierte Michael S. seine Hochzeit – doch die Rechnung von fast 10.000 Euro beglich der Burgenländer bis heute nur teilweise. In anderen Fällen kaufte der Mann etwa bei Rapid Wien VIP-Tickets um insgesamt 20.000 Euro, die er nie bezahlte. Bei mehreren Autohäusern gab S. vor, Pkw kaufen zu wollen, lieh sich in der Zwischenzeit Wagen aus, mit denen er auf Kosten der Händler monatelang herumfuhr.