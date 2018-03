Asyl-Razzien in Wien, nach Haft sofortiger Abflug

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nimmt die jüngsten Messerattacken in Wien zum Anlass, um die Fremdengesetze weiter zu verschärfen! Konkret sollen straffällig gewordene Asylwerber nach verbüßter Haftstrafe in Anschlussschubhaft genommen werden. „Wenn Asylwerber in Haft sind, muss das Verfahren schnellstens zu Ende gebracht werden“, begründete Kickl bei einer Pressekonferenz am Dienstag den neuen Vorstoß. Er kündigte zudem verstärkte polizeiliche Razzien an Wiener „Hotspots“ wie Praterstern und Brunnenmarkt an.