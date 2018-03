Zahl der Messerattacken um fast 300% gestiegen

Leopoldstadt, Brigittenau und in der Nacht auf Montag auch in Hietzing: Wien ist in den vergangenen Tagen von einer blutigen Serie von Messerattacken erschüttert worden. Laut Bundeskriminalamt hat die Zahl der Gewaltdelikte mit Stichwaffen in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Gab es im Jahr 2007 noch 190, so waren es im Jahr 2016 bereits 740 Messerangriffe. Das bedeutet eine Steigerung von unglaublichen 289 Prozent! Darunter fallen auch Mord und Sexualdelikte, aber großteils handelt es sich um Körperverletzungen.