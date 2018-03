Das ist der Messerattentäter von Wien-Leopoldstadt

Was treibt einen Menschen zu solch einer Tat? Diese Frage beschäftigte wohl nahezu jeden, der von der blutigen Messerattacke am Mittwochabend im Wiener Bezirk Leopoldstadt erfuhr. Ein 67-jähriger Zahnarzt sowie seine Ehefrau im Alter von 56 Jahren und die 17-jährige Tochter des Paares wurden beim Verlassen eines japanischen Lokals in der Praterstraße mit einem Messer attackiert und schwerst verletzt. Während die beiden Frauen am Donnerstag außer Lebensgefahr waren, bangte man noch um das Leben des 67-Jährigen. Am Freitag gab es dann gute Nachrichten aus dem Krankenhaus: Der 67-Jährige befand sich nicht mehr in Lebensgefahr, sondern in stabilem Zustand.