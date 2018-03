Liverpool-Legende spuckt 14-jähriges Mädchen an

Sky verurteilte das Verhalten in einer Aussendung am Montag „aufs Schärfste“. Carragher, der sich inzwischen in einem Interview für seinen Ausraster entschuldigte, gab auf Twitter an, nach der 1:2-Niederlage seines Ex-Clubs bei Manchester United provoziert worden zu sein. Der 40-Jährige räumte abschließend ein, dass sein Verhalten durch nichts zu entschuldigen sei. Dass ein 14-jähriges Mädchen involviert war, täte ihm besonders Leid, sagt er, denn er hat selber eine 14-jährige Tochter.