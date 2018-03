Tirol: Unbekannter Mann onanierte in Regionalzug

Eine 23-jährige Tirolerin hat am Samstag einen unbekannten Mann angezeigt, der in einem Regionalzug öffentlich onaniert haben soll. Der Gesuchte habe sich in unmittelbarer Nähe der Frau selbst befriedigt und habe dies "über einen längeren Zeitraum fortgesetzt", hieß es bei der Polizei. Die Frau stieg in Kufstein aus dem Zug aus, der Mann blieb sitzen.