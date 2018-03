Bickel kritisiert Salzburgs Spieler-Verleihungen

„Ich sage nur, dass die Entwicklung nicht gut ist. Da geht es nicht um Rapid, sondern um den gesamten Fußball. Auch die FIFA und die UEFA haben schon angedacht, ob sie die Anzahl von Leihspielern begrenzen sollen.“ Schon in die Praxis umgesetzt hat die FIFA die Regelung, wonach ein Profi pro Saison nur für zwei Clubs eingesetzt werden darf. Diese Vorgabe wird in Österreich mithilfe der Kooperationsspieler-Regelung und dank Liga-Sanktus vor allem von Red Bull umschifft. Atanga (oben), Igor und Samuel Tetteh vom LASK kickten in dieser Saison nicht nur für ihren aktuellen Verein und Salzburg, sondern auch schon für den FC Liefering. Doch auch Rapid machte von der typisch österreichischen Lösung bereits Gebrauch. Alex Sobczyk absolvierte in dieser Spielzeit Pflichtspiele für die Hütteldorfer, St. Pölten und vor einer Woche auch für den Kooperationsclub SC Wiener Neustadt. „Wir haben zwei, drei Wochen überlegt, ob wir das machen sollen, weil es grundsätzlich nicht dem FIFA-Reglement entspricht. Aber dann haben wir uns im Sinne des Spielers dafür entschieden“, erzählte Bickel.