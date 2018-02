Drama um Hirscher: „Will sofort ins Flugzeug“

Aus österreichischer Sicht war es das Drama der Olympischen Spiele von Pyeongchang: Ausgerechnet im Slalom, wo Marcel Hirscher in dieser Saison so wahnsinnig dominiert hatte, sechs Rennen gewann, schied er schon nach wenigen Toren im Olympia-Rennen aus (oben im Video). Es war der Kurs, den sein Trainer Mike Pircher gesetzt hatte. Aber besonders die Bedingungen, der aggressive Schnee hatten ihm schon in den letzten Tagen im Training riesige Probleme beschert. Das richtige Setup wurde nie gefunden. ABER: Hirscher hat bei diesen Spielen schon zweimal Gold für Österreich erobert und ist der große Alpinstar von Pyeongchang. Dennoch seufzte er danach: "Am liebsten würde ich sofort in das Flugzeug steigen und heimfliegen."