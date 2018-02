LIVE: ÖSV-Trio greift Kristoffersen & Co. an!

Zwischenstand nach dem 1. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 47,72

2. Andre Myhrer (SWE) 47,93 +0,21

3. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 48,34 +0,62

4. Manfred Mölgg (ITA) 48,40 +0,68

5. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 48,53 +0,81

6. Alexis Pinturault (FRA) 48,54 +0,82

7. Clement Noel (FRA) 48,58 +0,86

8. Marco Schwarz (AUT) 48,62 +0,90

9. Ramon Zenhäusern (SUI) 48,66 +0,94

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 48,74 +1,02

11. Daniel Yule (SUI) 48,88 +1,16

12. Michael Matt (AUT) 49,00 +1,28

13. David Ryding (GBR) 49,09 +1,37

14. Stefano Gross (ITA) 49,27 +1,55

. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 49,27 +1,55

16. Manuel Feller (AUT) 49,35 +1,63