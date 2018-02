205.000 Menschen kamen 2017 illegal in die EU

Kickl für Fortsetzung der Grenzkontrollen

Was die Situation in Österreich und Deutschland, den Haupzielländern vieler Flüchtlinge, betrifft, haben Bayern und Österreich Mitte Februar beschlossen, die Grenzkontrollen beizubehalten. Bis Mai läuft die derzeitige Regelung noch, dann müsste die EU-Kommission einer Verlängerung der Maßnahme zustimmen. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) betonte in diesem Zusammenhang: "Solange die europäischen Außengrenzen nicht genügend geschützt sind, müssen die Binnenkontrollen fortgesetzt werden. Es wäre unverantwortlich, im Mai darauf zu verzichten."