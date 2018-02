Staatsanwalt auf "völlig falscher Fährte“

Auch seinem ehemaligen Chef, dem früheren RLB-OÖ-Generaldirektor Ludwig Scharinger, widerspricht Starzer. Scharinge habe sich wohl geirrt und einiges durcheinandergebracht, meinte Starzer am Mittwoch. Es ging um eine Vorstandssitzung der RLB OÖ im Juni 2004, in der heißen Phase des Bieterverfahrens um die Bundeswohnungen. Scharinger sagte in seiner Einvernahme im Zuge der Ermittlungen aus, dass ihm Starzer in der Sitzung den neu ermittelten Angebotspreis, nämlich 961 Millionen Euro, für die Bundeswohnungen gesagt habe und auch einen entsprechenden Antrag für dessen Genehmigung gestellt habe. "Das stimmt gar nicht", konterte Starzer am Mittwoch. Scharinger ist in der Buwog-Causa ebenfalls angeklagt, wegen eines schweren Sturzes vor einigen Jahren ist er aber nicht verhandlungsfähig.