Norwegen bestellt 6000 Packungen Asthma-Mittel

Zahlen gar nicht so groß

„Wir stehen zu diesen Mengen“, erklärte Mona Kjeldsberg, die Leiterin der norwegischen sportärztlichen Delegation in Pyeongchang. Diese Mengen wurden anhand der Zahlen der letzten Olympischen Spiele ausgerechnet. Wenn man diese Portionen alle individuell behandelt, sind die Zahlen gar nicht mehr so groß, wie sie zuerst scheinen. Es gibt insgesamt 43 Inhalatoren, die ausschließlich von einer Person gebraucht werden dürfen.