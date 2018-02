Spezialbesuch versüßt Debüt

Schon als 16-Jähriger gab Sekou Koita bekannt, für Salzburg auflaufen zu wollen. Da war ihm bewusst, dass er als Nicht-EU-Bürger erst ab dem 18. Geburtstag Pflichtspiele bestreiten darf. In der Zwischenzeit durfte der Malier nur im Training sowie in Tests sein Können zeigen. „Ich bin erleichtert, dass ich endlich spielen darf“, freut sich der 18-Jährige auf sein Debüt am Mittwoch (18) im Play-off der Youth League gegen Sporting Lissabon.