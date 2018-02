61-Jähriger lebte in Tirol von Fahrraddiebstählen

Polizist gegen Schienbein getreten

Im Zuge der Kontrolle verhielt sich der Mann jedoch äußerst aggressiv. Er versuchte sich der Festnahme zu widersetzen und trat dabei auch gegen das Schienbein eines Beamten. Bei der Einvernahme und der späteren, freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung in Völs bzw. in einer Garage in Innsbruck konnten insgesamt 26 gestohlene, teils hochwertige Fahrräder sichergestellt werden.