Aschauer erzielt dritten Saisontreffer für SC Sand

Verena Aschauer hat am Sonntag ihr drittes Saisontor in der deutschen Frauen-Bundesliga erzielt. Die 24-jährige ÖFB-Teamspielerin fixierte mit ihrem Treffer in der 62. Minute den 2:0-Auswärtssieg des SC Sand im Nachtragsspiel beim MSV Duisburg. Aschauer spielte wie Nina Burger durch. Laura Feiersinger wurde in der 83. Minute ausgewechselt, Adina Hamidovic gab ab der 90. Minute ihr Debüt.