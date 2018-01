Bezirk Liezen kämpft für seine Spitäler

Das geplante Leitspital im Bezirk Liezen bewegt eine ganze Region. Am Montag übergab die Bürgerinitiative „Biss“ exakt 17.458 Unterschriften an Landesrat Christopher Drexler. Gefordert wird ein Erhalt der drei Krankenhaus-Standorte Schladming, Bad Aussee und Rottenmann. Drexler hält aber an seinem Plan fest.