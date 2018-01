Erstes Video zeigt BMW 8er beim Rennstreckentest

BMW ist in den letzten Zügen bei der Fertigstellung des 8er-Coupés. Am Wochenende hatte die Rennversion ihre Feuertaufe beim 24-Stunden-Rennen in Daytona, parallel veröffentlichten die Münchner ein Video von Test- und Abstimmfahrten auf einem Hochgeschwindigkeits-Testgelände im italienischen Aprilia veröffentlicht.