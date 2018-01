LASK-Entscheidung: Rene Gartler muss gehen!

Wenn der Fußball-Herbst schon vorm Frühjahr deutlich wird: Beim 2:0 gegen Hartberg war René Gartler im letzten Test vorm Bundesliga-Wiederanpfiff am Samstag nach der Pause gekommen, bemüht und auch am zweiten Tor beteiligt. Dennoch ist schon fix: Der Knipser, der für den LASK in bisher 97 Pflichtspielen 47 Mal traf, muss im Sommer gehen …