Marcel Hirscher! Nummer 1 für die Ewigkeit

Hirscher, so scheint’s, spielt in dieser Disziplin mit der Konkurrenz. Den Begriff "unschlagbar" lehnt er dennoch brüsk ab: "Das ist ein Unwort. Klar, wenn ich mich irgendwo wohl fühle, dann greift das eingespielte System. Aber das muss nicht immer so sein. Auch ich habe meine Schwächen."