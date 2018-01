Schlusslicht St. Pölten verliert Offensivkräfte

Während der Leihvertrag von Sobczyk, der in dieser Saison sechs Mal für St. Pölten spielte, mit Monatsende aufgelöst wird und er somit zum SK Rapid Wien zurückkehrt, wechselt Doumbouya nach Asien. Der 27-jährige Guineer, der in 25 Spielen für die "Wölfe" drei Treffer erzielte, befindet sich bereits zu Vertragsverhandlungen in Thailand. Sein SKN-Kontrakt wurde ebenfalls in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.