Iraschko führt die Steirer an

Mit zwei Siegen in Planica im Continentalcup (und weil die ÖSV-Jugend schwächelte) aber sprang die Olympia-Silberne von Sotschi doch noch auf den Zug nach Korea auf. „Leider hab ich wenig Praxis, kann nur noch in Ljubno am Wochenende testen. Ich werde in Korea daher auf Altbewährtes zurückgreifen. Aber zum Verlieren hab ich nix – ich hab eigentlich schon gewonnen."