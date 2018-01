Lokalmatadorin kann Vonn in Cortina stoppen

Vonn, die das Training an den Vortagen klar dominiert hatte, verpasste durch einen schweren Fehler im oberen Teil ihren insgesamt 79. Weltcup-Sieg. In der Gesamtwertung machte Supertechnikerin Shiffrin, die zuletzt bei den Speed-Rennen in Kärnten pausiert hatte, mit ihrem bereits 15. Podestplatz (davon zehn Siege) im Olympia-Winter den nächsten großen Schritt Richtung erfolgreicher Titelverteidigung. Für Goggia war es ihr insgesamt vierter Weltcup-Sieg.