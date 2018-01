Feller: „Skifahren geht momentan gar nicht“

Der Rücken bereitet weiter Probleme. "Bescheiden", antwortet Manuel Feller im krone.tv-Interview in Kitzbühel auf die Frage, wie es um sein Wohlbefinden bestellt ist. Mit Ski-Training würde er sich derzeit mehr schaden als helfen, ist er überzeugt. Feller ist aber kämpferisch: Der Start beim Slalom am Sonntag ist aber nicht in Gefahr (siehe Video oben).