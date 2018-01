Salzburg und KAC endgültig fix in der Pick Round!

Salzburg ging in Villach engagiert zu Werke und machte von Beginn weg viel Druck. Die Adler hatten es vor allem dem starken Torhüter David Kickert zu verdanken, dass sie bis in die Schlussphase im Spiel blieben. In der machte der Ex-Villacher Alexander Rauchenwald mit einem Doppelpack alles klar. Während Salzburg die Teilnahme an der Pick Round fixierte, muss der VSV nach der achten Niederlage in den jüngsten neun Spielen definitiv in die Qualifikationsrunde.